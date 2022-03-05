Інформація, що російські війська повністю покинули Енергодар, не відповідає дійсності.
Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.
За його словами, наразі окупанти контролюють периметр міста і все ще знаходяться на АЕС: "Місцева влада в існуючих обставинах організує правопорядок, життєзабезпечення та господарську діяльність усіх служб міста".
Раніше, як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, окупаційні війська Російської Федерації нібито вийшли з Енергодару, у місті відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці.
"Сьогодні ми бачили в Мелітополі мітинг величезний. Люди показують свою продержавницьку позицію. В Енергодарі також все нормально. Орки з міста вийшли", - сказав він.
Старух додає, що минулої ночі у Енергодарі фіксували факти мародерства з боку російських військових.
"Там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло", - каже він.
Про ситуацію на Запорізькій АЕС наразі не повідомляють.