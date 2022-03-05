Міська влада за існуючих обставин організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарську діяльність усіх служб міста.

Інформація, що російські війська повністю покинули Енергодар, не відповідає дійсності.

Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов.

За його словами, наразі окупанти контролюють периметр міста і все ще знаходяться на АЕС: "Місцева влада в існуючих обставинах організує правопорядок, життєзабезпечення та господарську діяльність усіх служб міста".

Раніше, як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, окупаційні війська Російської Федерації нібито вийшли з Енергодару, у місті відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці.

"Сьогодні ми бачили в Мелітополі мітинг величезний. Люди показують свою продержавницьку позицію. В Енергодарі також все нормально. Орки з міста вийшли", - сказав він.

Старух додає, що минулої ночі у Енергодарі фіксували факти мародерства з боку російських військових.

"Там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло", - каже він.

Про ситуацію на Запорізькій АЕС наразі не повідомляють.

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