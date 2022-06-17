Постраждали житлові будинки. Вже відомо про одного загиблого та шістьох поранених, серед яких дитина.

Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву.

Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні зранку російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю вам згодом", - повідомив він.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що від ракетного удару в Миколаєві постраждало 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.

"Наразі один загиблий і шість поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи", - сказав він.

Нагадаємо, два дні тому російські окупанти завдали нового удару по житлових будинках Миколаївщини. В результаті атаки росіян постраждали п'ятеро людей.

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