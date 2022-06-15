В одному з будинків постраждали три поверхи, в квартирах знаходилися люди.

Російські окупанти завдали нового удару по житлових будинках Миколаїва. В результаті атаки росіян постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВК Віталій Кім.

"Як завжди, окупанти артилерією по "військовому" об'єкту. 5 поранених", - повідомив Кім.

При цьому він опублікував відео, зняте в одному з постраждалих будинків. На кадрах видно, що в результаті атаки постраждали три поверхи, а все навколо затягнуто чи то димом, чи то пилом.

У квартирах обвалилася стеля, а уламкам засипало те, що залишилося від житла українців. Крім того, ударною хвилею вибило шибки в будинку. Також в об'єктив камери потрапили пожежні рукави, ймовірно, сталося загоряння. На місці інциденту працюють рятувальники.

Як раніше повідомляв УНІАН, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що російські війська з артилерії обстрілюють райони міста, які наближені до Херсонщини, перебувати в Миколаєві небезпечно. Найчастіше війська РФ використовують заборонені касетні боєприпаси.

За його словами, російські війська, використовуючи "півонії", "вже два тижні тероризують миколаївців". З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Миколаєві загинули 108 осіб, серед них – дитина, поранені 467 осіб.

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