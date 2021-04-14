За даними розвідки, загальна кількість особового складу сягне 110 тисяч військових.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прогнозують, що розгортання російських військ поблизу українського кордону триватиме до 20 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За його словами, станом на початок березня поблизу державного кордону України було розгорнуто угруповання збройних сил Росії у складі двох загальновійськових армій, двох армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, а також чорноморського флоту.

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Він додав, що у готовності до застосування були 28 батальйонно-тактичних груп. Серед них на Орловсько-Воронезькому операційному напрямку 10 батальйонів, на Донському - 12, на Кримському - 6. Загальна чисельність розгорнутого угруповання становила 89 тисяч осіб.

Буданов продовжив, що з 18 березня спостерігається переміщення військ із західного, південного та центрального військових округів, а також з північного флоту Військово-морського флоту РФ. Основними районами зосередження стали: полігони "Опук" та "Ангарський" в тимчасово окупованому Криму, полігон поблизу Клинців Брянської області та полігон "Погоново" у Воронезькій області.

За словами Буданова, станом на сьогодні у зазначені райони перекинуто додатково 19 батарей, 1 ротну тактичну групу, 10 тактичних груп артилерії і два загони спецпризначення.

На полігони "Опук" та "Погоново" переміщено тактичну групу 12-ї ракетної бригади (6 одиниць оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер-М") та тактична група 119-ї ракетної бригади (4 пускових установки ОТРК "Іскандер-М").

Крім того, за даними української розвідки, на полігон "Погоново" очікується прибуття ще одної такої тактичної групи з чотирма ОТРК "Іскандер-М".

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В цілому, додав Буданов, на сьогодні в окупованому Криму і поблизу кордонів України розгорнуто 47 батальйонно-тактичних груп противника. Він уточнив, що на Орловсько-Воронезькому напрямку - 15, на Донському - 12 і на Кримському - 20.

"До кінця квітня очікується збільшення угруповання ще на 9 батальйонно-тактичних груп. А їх загальна кількість становитиме 56. Ми очікуємо закінчення розгортання повного складу на 20 квітня", - сказав Буданов і додав, що загальна кількість особового складу сягне 110 тисяч військових.

Також, поінформував він, на третю декаду квітня РФ створила три оперативних угруповання: одне на північно-східному кордоні України, друге – зі сходу і третє – з території окупованого Криму.

За словами Буданова, загальна чисельність військової авіації, розгорнутої поблизу українських кордонів, - 330 літаків тактичної авіації та 240 вертольотів.

Крім того, в розвідці не виключають залучення літаків дальньої авіації.

Крім того, Росія для підтримки авіації залучила кораблі та підводні човни Чорноморсько-Балтійського та Північного флоту, а також Каспійської флотилії.

Також, повідомив Буданов, з початку березня активізувалась російська розвідка на території України.

В цілому, вважає він, нинішня ситуація нагадує події липня 2014 року - початку російської агресії.

За словами начальника ГУР, навчання, якими влада РФ пояснює зосередження військ на українських кордонах, насправді, є "елементом оперативного маскування розгортання військ", і дійсною метою "є перевірка готовності військ до оперативного застосування, у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення".

Також, додав Буданов, ситуація на лінії розмежування залишається складною: частини першого та другого корпусів російських окупаційних військ збільшують кількість обстрілів українських позицій, внаслідок чого значно зросли втрати серед українських військових.

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Крім того, зауважив він, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей вперше проводиться призов молоді на строкову військову службу терміном на 6 місяців та відбувається активізація видачі російських паспортів жителям окупованих територій (станом на квітень в цілому видано 450 тисяч документів).

"В цілому аналіз безпекового середовища довкола України свідчить про зростання рівня загрози застосування воєнної сили з боку Росії з метою зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, примусити відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви", - резюмував Буданов.

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Автор: Дмитро Хилюк