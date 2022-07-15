Армія РФ відновила наступальні операції на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення в цьому районі.

Російські війська, ймовірно, після "оперативної паузи" почнуть масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, але немає ознак того, як скоро цей наступ почнеться і де саме буде зосереджений.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що окупанти почали наступати за 8 км від Сіверська на Верхньокам'янське.

У Генштабі раніше заявляли, що атаки ворога в цьому районі відбиті. Водночас російські найманці писали, що нібито встановили "оперативний контроль" у Сіверську.

Інститут вивчення війни не зміг самостійно перевірити твердження РФ.

Крім того, українська армія дала вогневу відповідь російським військовим, які штурмували населені пункти на південний схід від Бахмута. Бої велися у 20 км від міста.

Армія РФ відновила наступальні операції на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення в цьому районі, пояснюють експерти.

Разом з тим українські сили зупинили просування росіян в Кам'янці, приблизно в 6 км на північний схід від Авдіївки, після того, як раніше в той же день російські війська нібито частково домоглися успіху в цьому районі.

14 липня бойовики заявляли, що "захопили" Кам'янку, але не надали жодних доказів, що підтверджують цю заяву.

Користувачі соцмереж писали, що ЗСУ відновили контроль над Єгорівкою на схід від адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Як писав УНІАН, ЗСУ завдали значних авіаударів по позиціях окупантів на півдні України.

Вас також можуть зацікавити новини: