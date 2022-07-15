Знищено польовий склад боєприпасів окупантів.

ЗСУ завдали значні авіаудари по позиціях окупантів на півдні України.

Про це повідомляється у зведенні ОК "Південь" в Facebook.

"Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного", - сказано у зведенні.

Там інформують, що наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 окупантів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів. Решта результатів авіаударів дорозвідуються.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники знищили протягом 14 липня ще три ворожі склади боєприпасів та одну військову базу противника на півдні. ЗСУ провели успішні атаки у Миколаївській та Херсонській області. Офіційний представник Одеської ОВА заявив про нові "прильоти" в Новій Маячці на Херсонщині.

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