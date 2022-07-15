Ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару.

Російські війська завдали чергових авіаударів по своїй техніці, залишеній на острові Зміїний.

Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь у Facebook.

Удари були здійснені з бомбардувальників Су-24. З боку ЗСУ втрат немає.

"Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. Зміїний", - інформують військові.

Звільнення Зміїного

30 червня після вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний російські військові залишили острів. В Росії назвали виведення військ зі Зміїного "жестом доброї волі".

Завдяки звільненню Зміїного з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна. 9 липня стало відомо, що два барже-буксирні склади вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія.

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