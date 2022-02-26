Є влучення в житлову забудову та лікарні.

Російські війська обстрілюють Чернігів з "Градів".

Про це жителі міста повідомляють у соцмережах.

Громадський активіст Олександр Гашпар поінформував, що в окремих корпусах обласної лікарні вилетіли всі вікна, що мали дерев’яні рами, металопластикові залишилися. Також у соцмережах поширюється відео пожежі на 9-му поверсі житлового будинку в мікрорайоні вулиць Бєлова – Пухова.

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус закликав цивільне населення Чернігова, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні міста, сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома. "Сили ЗСУ та ТрО захищають місто. Не заважайте. Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети", - поінформував він.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко запросив підтягуватися до сил тероборони чоловіків, які здатні захищати місто зі зброєю в руках. "Ми для організації оборони міста все робимо, і просто так Чернігів не здамо! Нам розказують про історію - ми покажемо історію. А якщо хтось заблукає, і не знайде дорогу до Росії, ми покажемо, де він", - наголосив Атрошенко.

Як писав УНІАН, на Чернігівщині ЗСУ рознесли колону техніки окупантів, знищено понад 50 одиниць техніки. Згідно з інформацією, у населеному пункті Велика Дорога Ніжинського району авіаударом знищено майже 15 одиниць броне- та автотехніки.

Вас також можуть зацікавити новини: