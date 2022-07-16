ЗСУ втрати не зазнали.

Російські військові знову намагалися атакувати острів Зміїний в Одеській області.

Про це заявив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, підбиваючи підсумки оперативної обстановки за 15 липня.

"Парою тактичних бомбардувальників "Су-24" противник зробив спробу добити залишки техніки, кинуті ним на острові Зміїний. З нашого боку, втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по острову", - сказав Назаров.

Також він додав, що через шторм корабельне угруповання ворожого флоту 15 липня знову змінило склад: напоготові до завдання ракетних ударів готові три ракетні кораблі з 24 ракетами на борту, також залучено два великі десантні кораблі.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили острів Зміїний у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники залишили острів.

4 липня стало відомо, що на острові Зміїний встановлено прапор України.

Завдяки звільненню Зміїного з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна. 9 липня стало відомо, що два барже-буксирні склади вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія.

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