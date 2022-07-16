Росія атакувала Дніпро ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС з північної частини Каспійського моря.

Російські ракети влучили у промислове підприємство у Дніпрі та вулицю поряд. В результаті рашистської нічної атаки загинули троє людей, ще 15 отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

"Агресор атакував ракетами Дніпро. Влучання у промислове підприємство та по вулиці поряд з ним. За попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені: 2 мають середні ураження, 13 - легкі", - поінформували рятувальники.

Внаслідок удару згоріло два автомобілі, ще майже 10 пошкоджені.

У житлових будинках, що розташовані поряд, вибиті вікна та двері. На промисловому підприємстві сильна пожежа. З вогнем борються 46 рятувальників, залучено 9 одиниць техніки.

Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Як писав УНІАН, Росія атакувала Дніпро ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС з північної частини Каспійського моря.

Внаслідок вечірнього російського теракту у Дніпрі загинув, зокрема, водій автобуса одного з міських маршрутів.

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