За добу на Бахмутському напрямку ворог втратив 109 вбитими та 188 пораненими.

Біля Вугледару російські війська намагаються виснажити українську оборону і в одному з місць прорватися, щоб рухатись далі і досягнути більш значних результатів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він зазначив, що ЗСУ зменшують наступальний потенціал росіян.

"На Бахмутському напрямку, Авдіївському та Вугледарському напрямках вони постійно вдаються до штурмів. Наша задача - не дати ворогу прорвати оборону, виснажити та знекровити його і зменшити наступальний потенціал", - пояснив він.

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Череватий додав, що після Соледара ворог готується прориватися далі. Після відходу із Соледара сили оборони відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, вибудували оборону і систему ураження. На Бахмутському напрямку ворог зазнає колосальних втрат в живій силі та техніці, проте продовжує спроби прорвати оборону.

"За цю добу вони здійснили 322 обстріли, було 58 боєзіткнень. Вони втратили 109 вбитими, 188 пораненими. Також вони втратили чотири танки, три БМП, три гармати і три безпілотники "Орлан-10" на цьому напрямку (Бахмутському – УНІАН)", - сказав він.

За словами речника, там відбуваються жорстокі бої.

"Ворог справді намагається досягнути проміжного успіху, але завдяки зусиллям наших сил оборони йому не вдається, і він перебільшує свої досягнення в Телеграм-каналів", - пояснив він.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що російські пропагандисти розповсюджують дезінформацію про нібито успіхи окупаційних військ у Запорізькій і Донецькій областях. Водночас британська розвідка зауважує - малоймовірно, що російські окупаційні сили здобули суттєві успіхи біля Оріхова і Вугледара, і російські воєнні джерела навмисно поширюють хибну інформацію у спробі натякнути, що російська операція набирає обертів.

За даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів біля Бахмуту, Вугледару та ще 9 населених пунктів.

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