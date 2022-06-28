Українські захисники ліквідували шістьох військових і одного захопили в полон.

Російські військові у Запорізькій області намагалися проникнути в тил підрозділів ЗСУ для проведення диверсій. Українські бійці ліквідували шістьох загарбників і ще одного взяли в полон.

Про це у своєму Telegram повідомила Запорізька ОВВА з посиланням на дані місцевого управління розвідки.

Затриманим виявився колишній в'язень за тяжкі злочини, який відбував покарання у виправних установах на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зазначається, що за минулу добу в Запорізькій області окупанти здійснили 47 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому реактивну і ствольну артилерію уздовж всієї лінії зіткнення.

Також загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Преображенка.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Преображенка. Надійшло 19 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів", – додали в ОВВА.

Раніше стало відомо, що російські війська переганяють колони військової техніки в бік Запорізької області.

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