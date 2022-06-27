У Генштабі доповіли про свіжі втрати російської армії.

Українські захисники знищили вже 35 тисяч окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 27 червня орієнтовно становлять:

особового складу - близько 35 тис. (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 тис. 552 (+20), бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 687 (+28), артилерійських систем – 771 (+7), РСЗВ - 243 (+0), засобів ППО - 101 (+2), літаків – 217 (+0), гелікоптерів – 184 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6), крилатих ракет - 139 (+0), кораблів/катерів - 14 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 2 тис. 575 (+11), спецтехніки - 60 (+0).

Найбільших втрат супротивник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що вранці 27 червня у Генштабі повідомили про новий успіх ЗСУ на Донбасі.

Також CNN з посиланням на власні джерела пишуть, що США куплять для України сучасні системи ППО NASAMS.

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