Окупанти продовжують наступати на українські міста.

Недалеко від Енергодара (Запорізька область) жителі помітили колони російської військової техніки. Саме там знаходиться Запорізька АЕС, на яку можуть полювати військові країни-агресора.

Місцеві жителі просять усіх небайдужих про допомогу - самостійно дати відсіч загарбникам. Зупинити ворогів можна за допомогою коктейлів Молотова, а також можна валити дерева, робити барикади, спалювати шини.

Нагадаємо, як зробити коктейль Молотова:

ПАЛЬНА СУМІШ:

2/3 бензин 1/3 мастила.

Добавка. Серебрянка, збільшує температуру горіння. Пінопласт, як прилипач, краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.

Гнить: 50 см. тканини (Бавовна!) щільно втрамбувати в горловину пляшки, щоб не розлився коктейль.

Як заповнювати:

2/3 горюча суміш

1/3 залишаємо для випаровування суміші, ці випаровування і вибухають.

Увага! Використовувати пляшки з товстим склом: вино, шампанське, віскі.

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