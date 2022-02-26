Запорізька АЕС / прес-служба НАЕК "Енергоатом"
Недалеко від Енергодара (Запорізька область) жителі помітили колони російської військової техніки. Саме там знаходиться Запорізька АЕС, на яку можуть полювати військові країни-агресора.
Місцеві жителі просять усіх небайдужих про допомогу - самостійно дати відсіч загарбникам. Зупинити ворогів можна за допомогою коктейлів Молотова, а також можна валити дерева, робити барикади, спалювати шини.
Нагадаємо, як зробити коктейль Молотова:
ПАЛЬНА СУМІШ:
- 2/3 бензин 1/3 мастила.
- Добавка. Серебрянка, збільшує температуру горіння. Пінопласт, як прилипач, краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.
- Гнить: 50 см. тканини (Бавовна!) щільно втрамбувати в горловину пляшки, щоб не розлився коктейль.
Як заповнювати:
- 2/3 горюча суміш
- 1/3 залишаємо для випаровування суміші, ці випаровування і вибухають.
Увага! Використовувати пляшки з товстим склом: вино, шампанське, віскі.