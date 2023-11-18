У ГУР назвали цю інформацію "примітивним і простроченим ІПСО рівня максимально п'яного Медведєва".

У російських ЗМІ активно поширюють інформацію про нібито втечу українського льотчика з України в Росію. При цьому заявляється, що він прилетів на викраденому літаку Су-27.

Як повідомляють російські телеграм-канали, спочатку про начебто втечу пілота ЗСУ повідомив Олексій Воєвода (який сам є військовим льотчиком, пілотом вертольота Ка-52). Воєвода стверджував, що зміг організувати втечу командира ланки, старшого офіцера ВПС ЗСУ. Як заявив блогер, льотчик нібито зміг долетіти на викраденому Су-27 і зараз з ним працюють спецслужби.

Також російські пропагандистські ЗМІ посилаються на екс-міністра інформації "ДНР" Данила Безсонова, за словами якого, український льотчик нібито таємно співпрацював з російськими військовими з самого початку військового вторгнення РФ в Україну.

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Водночас, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

Так, в коментарі УНІАН представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що відповідна інформація в російських ЗМІ - "це примітивне і прострочене ІПСО рівня максимально п'яного Медведєва" (Дмитро Медведєв, топ-блазень Кремля, відомий своїми "сенсаційними і часто неадекватними заявами – УНІАН).

Нескладно здогадатися, який випадок російські пропагандисти взяли за основу для своєї ІПСО.

Раніше російський пілот перегнав в Україну вертоліт Мі-8

Наприкінці серпня під час спецоперації української розвідки "Синиця" російський пілот Максим Кузьмінов добровільно пригнав з РФ вертоліт Мі-8 в Харківську область.

Льотчик розповів, що його вирішенню переходу на бік України послужило повне усвідомлення того, що відбувається. Також зазначалося, що до такого рішення його могла підштовхнути матір, вона ж могла організувати саму втечу.

В українській розвідці зазначали, що після цієї спецоперації кількість росіян, які бажають здатися в полон, рекордно зросла.

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