Раніше про переміщення нових систем ППО Росії повідомив очільник ГУР Кирило Буданов.

Поява в Криму нових російських комплексів С-500 не зможе показати щось кардинально нове в роботі ППО РФ, заявив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Принципова різниця зі старими комплексами в електронному начинні. Яке, до речі, є досить складним тепер для росіян в сенсі експорту. Адже Росія таку електроніку сама не виробляє. Але якихось нових принципових рішень, які дозволять протистояти системам озброєння, яке застосовувалося по Криму – принципових рішень, принципових змін у цьому рішенні немає", – заявив Плетенчук.

Речник стверджує, що "це є основним елементом".

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С-500 в Криму: що відомо

В середині червня, на тлі масового знищення російських систем ППО в Криму, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що РФ привезла на територію тимчасово окупованого півострова свої новітні системи ППО С-500.

Виробництво самої системи С-500 в Росії розпочалося ще у 2002 році. При цьому всі розробки того часу на ділі, зазвичай, виявляються використанням напрацювань СРСР 80-х років.

Newsweek підрахувало, що наразі Росія має у своєму розпорядженні лише один діючий полк С-500, який зазвичай передбачає наявність двох батальйонів із двома зенітними батареями в кожному.

Тим часом на думку експерта Анатолія Храпчинського, новітні російські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-500 насправді не демонструють жодної феноменальної ефективності. А перекидання цих систем до Криму є нічим більшим, як просто показовим кроком Росії.

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