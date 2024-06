Розгортання С-500 у Криму може стати для Росії проміжним вирішенням проблеми втрат С-300 і С-400.

Росія розмістила в Криму компоненти своєї новітньої експериментальної ЗРК С-500 "Прометей". Як пише Newsweek, наразі незрозуміло, які саме частини системи були перекинуті до Криму, оскільки системи ППО такого типу складаються з декількох різних елементів, включно з командними пунктами, радарами і пусковими установками.

Як пише видання, точно невідомо, скільки С-500 є в Росії, але Москва заявила, що розраховує почати серійне виробництво системи до наступного року.

"Наразі Росія має в своєму розпорядженні один діючий полк С-500, що зазвичай передбачає наявність двох батальйонів із двома зенітними батареями в кожному, тобто всього їх чотири", - сказав Newsweek Сідхарт Каушал, науковий співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute. Відео дня

Перші С-500 були розгорнуті в околицях Москви восени 2021 року. Однак постійні удари України по наземних засобах ППО Росії в Криму, зокрема по С-400, змусили Москву перемістити озброєння для захисту своїх баз та інфраструктури, і "подальші удари України по таких об'єктах ППО можуть зробити півострів непридатним для розміщення російських військових", - вважають в американському аналітичному центрі Institute for the Study of War.

Як сказав Newsweek стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Пол ван Хоофт, розгортання частин С-500 може стати проміжним розв'язанням проблеми втрат С-300 і С-400, заповнюючи прогалини в потенціалі і даючи змогу Росії випробовувати частини С-500 без втрати цілої батареї, додав він.

Російська ППО в Криму

Протягом останніх двох місяців Сили оборони активно знищують російські системи ППО в Криму. Так, наприклад, у ніч на 12 червня українські захисники вразили російські комплекси С-300 і С-400 на території тимчасово-окупованого півострова.

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що окупанти перекинули на півострів новітні системи С-500, щоб прикрити свої важливі об'єкти. Цей зенітний ракетний комплекс великого радіусу призначений доповнити вже наявні комплекси С-400 для забезпечення протиракетної оборони.

С-500 неодноразово випробовували, але система ніколи раніше не брала участі в бойових діях. Росія стверджувала, що здатна перехоплювати всю зброю, включно з гіперзвуковими ракетами.

