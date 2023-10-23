Можливості СБУ значно зросли завдяки тісній співпраці з ЦРУ.

Служба безпеки України ледь не ліквідувала начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, який перебував на фронті.

Як пише The Washington Post з посиланням на джерела, СБУ напередодні поїздки Герасимова на фронт отримали важливі розвідувальні дані для цієї операції.

"Нові можливості української розвідки довели свою цінність з самого початку війни. Наприклад, СБУ отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти, що дозволило завдати ударів, які вбили кількох командирів і ледь не влучили у високопоставленого російського офіцера Валерія Герасимова", - пише видання.

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WP зазначає, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке з 2015 року витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти Москви.

Візити Герасимова на фронт

Генерал інколи навідувався до окупантів на фронт. Зокрема, 2 липня 2022 року російські ЗМІ повідомили про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов приїхав на тимчасово окуповані території України. Нібито для перевірки угруповання російських військ.

При цьому росЗМІ опублікували кадри з Герасимовим в командному пункті, який минулого тижня нібито відвідував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

1 серпня цього року у Міноборони Росії стверджували, що Валерій Герасимов нібито був на "передових позиціях" російських загарбників на Запорізькому напрямку з інспекцією. У мережі пожартували, що "передок" знаходиться на Сахаліні.

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