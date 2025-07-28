Загальна чисельність співробітників СБУ в мирний час збільшується з 27 до 37 тисяч, а в особливий період - з 31 до 41 тисячі осіб.

Сьогодні, 28 липня, президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав законопроєкт, який посилює Службу безпеки України (СБУ). Про це український лідер заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Закон, що дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання і знищувати окупанта, проводити спеціальні операції із захисту України. Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ - це одні з найрезультативніших воїнів", - розповів він.

У законопроєкті №13353 йдеться про те, що загальна чисельність співробітників СБУ в мирний час збільшується з 27 до 37 тисяч, а в особливий період - з 31 до 41 тисячі осіб.

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Крім того, замість підрозділу боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства в СБУ діятиме Центр спеціальних операцій "А". Його чисельність становитиме 10 тисяч осіб.

Також військовослужбовці СБУ отримають право використовувати зброю та бойову техніку під час проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти нашої країни, а також при виконанні завдань з участі в обороні України, але у встановлених порядку та випадках.

Військові операції СБУ - важливі новини

Нагадаємо, що 2 липня дрони Служби безпеки України вразили склади боєприпасів російської армії в селі Велике Оріхове біля Харцизька на Донеччині. Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а потім почалася потужна вторинна детонація боєприпасів і пожежа.

Крім того, в ніч з 27 на 28 червня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Було завдано ударів по місцях дислокації авіаційного компонента, засобах протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також по розвідувальних і ударних БПЛА РФ.

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