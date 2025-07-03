Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами.

Вчора, 2 липня, дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька в Донецькій області.

Як повідомив прес-центр СБУ, починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

В спецслужбі підкреслили, що Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями.

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"СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії РФ. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої "бавовни" від СБУ в розпалі", - йдеться у повідомленні.

Знищення потужностей російського ВПК

Як повідомляв УНІАН, Липецька область Росії вночі зазнала атаки безпілотників. Під ударом опинився завод "Енергія", який виробляє, зокрема, акумулятори для БПЛА.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку по російському заводу "Енергія". Він зауважив, що підприємство долучено до виготовлення крилатих ракет, комплексів "Іскандер".

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