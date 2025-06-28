СБУ знищила три російські гелікоптери та розгромила 'Панцир-С1'

Зазначається, що цілі уражено внаслідок операції на військовому аеродромі "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму.

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару російським окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомив пресцентр СБУ, було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

В спецслужбі зазначили, що наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1". Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

Відео дня

"СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", - наголосили в Службі.

Операції СБУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна завдала удару по аеродрому з тактичною авіацією РФ у Волгоградській області, уразивши "Сушки" та місця ремонту бойових літаків.

У операції брали участь підрозділи Сил спеціальних операцій, Служби безпеки та інші складові Сил оборони. За попередньою інформацією, уражено чотири літаки Су-34 та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

Варто зазначити, що російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах.

Вас также могут заинтересовать новости: