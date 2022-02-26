У цій диверсії планують звинуватити українських військових.

За наявною розвідувальною інформацію з тимчасово окупованого Донецька, бойовики збирають влаштувати диверсію проти мирного населення.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

"Окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами", - йдеться в повідомленні.

У цій диверсії проти мирного населення бойовики планують звинуватити українських військових.

"Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів. Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!", - наголосили в СБУ.