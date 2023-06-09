Він злив ворогу навіть інформацію про бомбосховище, де переховувалися люди.

26-річний мешканець Лимана (Донецька область) упродовж травня цього року збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Найбільше його цікавили точні координати блокпостів та об’єктів "Укрзалізниці".

В українській спецслужбі зазначають, що ці відомості він надсилав навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким раніше навчався у школі. При цьому зв’язок вони підтримували через заборонену соцмережу "Одноклассники".

Відео дня

Розслідування встановило, що під час боїв за Лиман фігурант навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ.

"Для цього він потайки розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників", - повідомляє СБУ.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення. Він зараз перебуває під вартою.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, цей чоловік також видав ворогу координати блокпоста і бомбосховища у деокупованому Лимані. Цей прибічник російської ідеології був невдоволений деокупацією м. Лиману українськими військовими.

Своєму знайомому з "Купола", він в травні в одному з повідомлень, де зливав координати ворогу про ЗСУ, розкрив координати місцезнаходження бомбосховища, у якому ховались люди.

В Офісі генпрокурора зазначають, що за його "відданість" він дослужився в при окупаційній адміністрації аж до звичайного комірника одного з місцевих складів.

Затримання зрадників в Україні

Нещодавно в Одесі затримали зрадника, який працював на російську ФСБ через підсанкційного блогера Юрія Подоляку. Він збирав дані щодо місць дислокації підрозділів Сил оборони та координати стратегічно важливих об’єктів транспортної інфраструктури на території регіону, а також фіксував "результати" російських повітряних атак.

Агентами російського ГРУ стають не тільки цивільні. Зрадниками, які шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні (Львівська область) виявились двоє українських військових і лікарка, які в складі різних підрозділів дислокувалися на його території.

Вас також можуть зацікавити новини: