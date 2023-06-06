Посадовець навчального підрозділу українських військ "зливав" воєнній розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин та локації військової техніки.

Агентами російського ГРУ, які шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні (Львівська область) виявились двоє українських військових і лікарка, які в складі різних підрозділів дислокувалися на його території .

Як повідомляє Служба безпеки України, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки, а вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора.

СБУ встановила, що один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону, а також намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва Сил оборони. Українська спецслужба викрила російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання. Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Ще один агент ГРУ намагався передати своєму "куратору" відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.

В СБУ зазначають, що третім агентом був посадовець навчального підрозділу українських військ. Він "зливав" воєнній розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Обстріл росіянами Яворівського полігону - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 березня 2022 року, російські окупанти випустили близько 30 ракет по Яворівському полігону.

Частину з них вдалося збити силами протиповітряної оборони, але вісім ракет влучили. Тоді в Генштабі повідомили, що 35 людей загинули в результаті обстрілу Центру миротворчості та безпеки. Ще 134 людини з різним ступенем ураження перебували у шпиталі.

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