Місто обороняє 15-а бригада Нацгвардії "кара-Даг".

Сили оборони намагаються вибити окупантів з околиць міста Селидове, куди росіяни постійно просочуються. Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

За його словами, донедавна окупанти докладали зусиль переважно для просування на флангах, уникаючи міських боїв. Але в останні кілька днів вони почали активні штурми міста на північно-східних та східних околицях.

"Ворог намагається говорити про контроль над районами міста. Але наші підрозділи проводять роботу, аби контролювати та знищувати піхоту, що намагається просочуватися в околиці і заходити у місто, зокрема з району населеного пункту Михайлівка. А також не дозволяти противнику закріплюватися, встановлювати спостережні і вогневі позиції", - розповів Музичук.

Відео дня

Протягом минулої доби росіяни здійснили 19 штурмів міста Селидове, втративши 118 солдатів (52 – вбитими, решту – пораненими). А за день до того російські втрати тут сягнули 307 осіб.

Одночасно з цим росіяни активно нищать місто з артилерії та авіації.

"Ворог постійно намагається просочуватися й закріплятися у будівлях приватного сектору на околицях. Піхоту ворога вдається виявити та нанести вогневе ураження засобами артилерії та FPV-дронами. Також бійці Нацгвардії проводять штурмові дії, знищуючи ворога під час вогневого контакту у стрілецьких боях. Північно-східні околиці найбільш наразі піддаються активним діям груп піхоти у місті", - заявив Музичук.

Бої за Селидове: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні військові аналітики заявили, що росіянам вдалося зайти в Селидове після кількох тижнів важких боїв. Німецький аналітик Юліан Рьопке писав, що росіяни намагаються розвішувати у місті свої прапори. Цю інформацію підтверджують і в українському проекті DeepState.

Сьогодні у мережі з’явилися відео вуличних боїв у місті. На них видно, що сутички відбуваються біля висотної забудови, яка є лише у центрі міста і якої немає на східних околицях.

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