Блогер каже, що мешканці ОРДЛО обурені виданими пайками.

Підконтрольні Кремлю окупанти на Донбасі видавали місцевим мешканцям, які їхали в Росію на голосування у Держдуму РФ, видавали "продуктові набори".

Фото пайків у мережі показав донецький блогер з нікнеймом donetchanyn.

"Ось такі продуктові набори видавали тим, хто їхав з Донецька на голосування у Держдуму РФ. Ціна голосу раба. Люди у коментарях обурюються, що його навіть продати не можна. Колись бізнес-центр України, ***", – написав блогер.

Судячи з фото, бойовики видавали пляшку мінеральної води, дешеві вологі серветки, батончик "Снікерс", пачку печива і яблуко.

Вибори у Держдуму РФ стартували 17 вересня. З цієї нагоди усіх мешканців ОРДЛО, котрі мають російський паспорт, закликали долучитися до обрання депутатів РФ через електронну систему або шляхом очного голосування у Росії.

Окупаційна влада "ЛДНР" на дні виборів організували спеціальні рейси для виїзду громадян до дільниць у Ростовську область, інші поїздки протягом трьох днів з ОРДЛО обмежені.

Крім того, Росія відкрила незаконні дільниці у Криму. А в ЄС заговорили про невизнання результатів голосування, якщо з’являться сумніви у їхній фальсифікації.

На окупованій частині Донбасу монопольне становище спостерігається саме у партії Путіна "Єдина Росія".

Україна спершу висловила рішучий протест і закликала світову спільноту бойкотувати результати парламентських виборів. 17 вересня стало відомо, що РНБО запровадить санкції проти осіб, причетних до незаконної організації російських виборів в Україні.

Автор: Яна Ставська