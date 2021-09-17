Тільки з "ДНР" передбачений виїзд в Ростовську область 12 поїздів і 800 автобусів.

У п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори до Держдуми РФ, на які незаконно тягнуть і жителів окупованих територій України.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Крыминформ", станом на 8:00 в окупованому Криму незаконно відкрилися понад 1,1 тисячі "виборчих дільниць". Вони будуть незаконно працювати з 8:00 до 20:00 щодня 17, 18 і 19 вересня. При цьому система відеоспостереження встановлена не на всіх ділянках.

Так званим "виборцям" роздадуть два "бюлетені": сині – для "голосування" за партійними списками і зелені - по так званому "одномандатному округу".

Жителі окремих районів Феодосії, Ялти, села Затишне отримають також "бюлетені для голосування на довиборах депутатів до місцевих рад".

На виборах до Держдуми, які незаконно проводяться в окупованому Криму, представлені 14 партій. Вони розміщені в бюлетенях у порядку, визначеному жеребкуванням.

По "одномандатних округах", яких в Криму три (Сімферопольський, Євпаторійський і Керченський), висунуті по дев'ять"кандидатів".

Як повідомляє в сепаратистському Telegram-каналі PRO_ Республику. "Избиратель", жителів так званої "ДНР" з 6:00 повезли на автобусах "голосувати" на виборчі дільниці в Ростовську область.

"Протягом трьох днів для тих, хто хоче особисто опустити "бюлетень у виборчу скриньку" - з "ДНР" в Росію відправляються 12 поїздів і 800 автобусів", - йдеться в повідомленні.

Підвезення жителів з "ЛНР" в Ростовську область проводиться подібним чином.

Раніше ЦВК РФ схвалила залучення жителів ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, які відбудуться 17-19 вересня 2021 року.

МЗС України закликало Росію скасувати рішення і висловив рішучий протест діям окупантів.

За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводять активну кампанію з реєстрації жителів на порталі "держпослуг". Крім того, окупанти планують організувати підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.

8 вересня Верховна Рада закликала світову спільноту застерегти РФ від проведення виборів у Криму та на Донбасі.

Російські паспорти почали роздавати жителям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їх легітимності.

Автор: Денис Прядко