Дільниці будуть незаконно працювати 3 дні / фото "Кримінформ"

У п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори до Держдуми РФ, на які незаконно тягнуть і жителів окупованих територій України.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Крыминформ", станом на 8:00 в окупованому Криму незаконно відкрилися понад 1,1 тисячі "виборчих дільниць". Вони будуть незаконно працювати з 8:00 до 20:00 щодня 17, 18 і 19 вересня. При цьому система відеоспостереження встановлена не на всіх ділянках.

Так званим "виборцям" роздадуть два "бюлетені": сині – для "голосування" за партійними списками і зелені - по так званому "одномандатному округу".

Жителі окремих районів Феодосії, Ялти, села Затишне отримають також "бюлетені для голосування на довиборах депутатів до місцевих рад".

фото "Крыминформ"

На виборах до Держдуми, які незаконно проводяться в окупованому Криму, представлені 14 партій. Вони розміщені в бюлетенях у порядку, визначеному жеребкуванням.

По "одномандатних округах", яких в Криму три (Сімферопольський, Євпаторійський і Керченський), висунуті по дев'ять"кандидатів".

PRO_ Республіку. "Виборець"

Як повідомляє в сепаратистському Telegram-каналі PRO_ Республику. "Избиратель", жителів так званої "ДНР" з 6:00 повезли на автобусах "голосувати" на виборчі дільниці в Ростовську область.

"Протягом трьох днів для тих, хто хоче особисто опустити "бюлетень у виборчу скриньку" - з "ДНР" в Росію відправляються 12 поїздів і 800 автобусів", - йдеться в повідомленні.

Підвезення жителів з "ЛНР" в Ростовську область проводиться подібним чином.

PRO_ Республіку. "Виборець"

Вибори до Держдуми РФ для жителів ОРДЛО

  • Раніше ЦВК РФ схвалила залучення жителів ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, які відбудуться 17-19 вересня 2021 року.
  • МЗС України закликало Росію скасувати рішення і висловив рішучий протест діям окупантів. 
  • За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводять активну кампанію з реєстрації жителів на порталі "держпослуг". Крім того, окупанти планують організувати підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.
  • 8 вересня Верховна Рада закликала світову спільноту застерегти РФ від проведення виборів у Криму та на Донбасі.
  • Російські паспорти почали роздавати жителям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їх легітимності.

Автор: Денис Прядко