Російське командування зуміло стабілізувати ситуацію і ускладнити дії української армії, вважають аналітики.

Новий командувач російськими військами в Україні Сергій Суровікін зумів домогтися стабілізації фронту і ускладнив можливість нового прориву для ЗСУ. Про це пише Financial Times у своїй аналітичній статті.

Відзначається, що після призначення Суровікіна були відносно успішно реалізовані два завдання – поповнення армії за рахунок 300 тисяч мобілізованих солдатів і відступ з Херсона. На думку авторів статті, в результаті позиції російської армії стали значно стійкішими.

"Ці сильні оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий", – пише видання.

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У коментарі журналістам неназваний військовий експерт зазначив, що українські солдати володіють незрівнянно більш високим бойовим духом і рішучістю, ніж їхні вороги. Водночас експерт заявив про високі втрати української сторони та "сильну втому" деяких українських підрозділів, яким до того ж "потрібно більше зброї та боєприпасів".

Тим часом відставний бригадний генерал британської армії Бен Баррі зазначив, що чисельна перевага росіян в бойовій техніці і живій силі "нічого не варта, якщо розвідка, керівництво – неадекватні".

Мобілізація в РФ і Втеча з Херсона

Після вересневого обвалення російського фронту в Харківській області Кремль оголосив "часткову мобілізацію", щоб наситити фронт людьми і не допустити нових поривів.

Генерал Суровікін був призначений командувати російськими військами в Україні 8 жовтня – вже після оголошення мобілізації. Однак з його появою тактика армії окупантів змінилася.

Також саме Суровикин першим заговорив про можливий відступ з Херсона, що в підсумку і сталося в листопаді. На відміну від катастрофи під Ізюмом цього разу росіяни зуміли відступити відносно організовано.

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