Вчора у ворога стало менше на один гелікоптер і вісім БПЛА.

За минулу добу, 2 грудня, ще 510 російських окупантів знайшли смерть на українській землі.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 грудня орієнтовно складають уже 90 тисяч 600 осіб.

Також ворог втратив 2917 танків (+1 за минулу добу), 5886 бойових броньованих машин (+3), 1906 артилерійських систем (+1), 263 гелікоптери (+1), 1572 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+8), 4472 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+8).

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія також втратила 395 одиниць РСЗВ, 210 засобів ППО, 280 літаків, 531 крилату ракету, 16 кораблів/катерів, 163 одиниці спеціальної техніки.

Війна в Україні - останні новини

Російські загарбники розпочали повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

За даними експертів британського Королівського інституту об’єднаних сил, Кремль планував захопити Україну за 10 днів, але цей план провалився через надмірну секретність та низьку підготовку військ. Аналітики вказали, що тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою порівняно з очікуваннями багатьох спостерігачів в Україні та Росії і на Заході. Російська система ведення бойових дій батальйонно-тактичними групами також виявилася неефективною.

Тим часом Росія з початку жовтня здійснила сім масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України. Наразі, вважають в Офісі президента, РФ трохи змінила тактику щодо завдання таких ударів по Україні й чекає, коли вночі температура буде опускатися до близько -10 градусів, щоб заморозити людей.

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