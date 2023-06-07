Така ситуація буде доти, поки зруйновану окупантами дамбу не відновлять.

Росіяни позбавили Крим прісної води, підірвавши Каховську ГЕС. Найближчим часом постачання води на півострів стане фізично неможливим.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Той акт, який зробила Росія, найближчим часом унеможливить поставку води до Криму від слова зовсім", - сказав він.

На його переконання, постачання води до Криму буде неможливим "найближчі три, п’ять, десять років, до того часу, поки не буде відбудована ця дамба".

Підрив Каховської ГЕС

Вчора Росія здійснила підрив дамби Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.

Відразу ж у Керчі (тимчасово окупований Крим) почалися проблеми через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС. У місті зникла вода. В інших містах з крана текло багно.

Тим часом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що запасів води півострів нібито має достатньо.

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