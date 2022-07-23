Через постійні атаки по складах окупантів в області почалася друга хвиля евакуації.

У п'ятницю, 22 липня, в Чорнобаївці на Херсонщині був знищений черговий склад боєкомплекту окупантів.

Про це в ефірі телемарафону FreeДОМ повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Офіційна інформація - вчора ще мінус один склад рашистів у Чорнобаївці", - зазначив він.

Також Хлань зазначив, що зараз в Херсонській області почалася друга хвиля евакуації. Люди стурбовані через велику присутність російських військ.

"Нова Каховка та передмістя... Зараз люди масово евакуюються після вибухів на складах окупантів. Вони там за попередні місяці зробили собі там заміну збройного хаба, який раніше розміщували в Чорнобаївці. Вони зробили цей хаб у Новій Каховці, де наші Збройні сили досить вдало все знищили", - зауважив він.

Як писав УНІАН, напередодні на території тимчасово окупованої Херсонської області ЗСУ знищили п'ять опорних пунктів і два склади боєприпасів російських військ.

17 липня стало відомо, що в Херсонській області Збройні Сили України знищили штаб російських загарбників і склад боєприпасів. Це сталося в Лазурному, де біля моря окупанти облаштували штаб, казарми і склад.

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