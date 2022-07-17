Штаб, казарми і склад боєприпасів російських окупантів розташовувався у Лазурному біля моря.

У Херсонські області Збройні сили України знищили штаб російських загарбників і склад боєприпасів.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, у Лазурному біля моря окупанти облаштували штаб, казарми і склад, який проіснував не довго.

Зокрема, повідомляється, що з боку Лазурного доноситься "багато вибухів"

"Попередньо відомо, що там була база орків і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація боєприпасу", - заявляють в ЗСУ.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 липня повідомляється, що на Слов'янському та Бахмутському напрямках військовослужбовці Збройних сил України відбили штурм російських загарбників.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні.

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