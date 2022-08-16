Подібні акції "Байрактар для ЗСУ" вже відбулися у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.

У Латвії розпочався збір коштів на придбання для потреб Збройних Сил України ударно-розвідувального безпілотника Bayraktar TB2.

Збір ініціював латвійський музикант Ральфс Ейланд, повідомляє Delfi.

Він зазначив, що кожен житель Латвії має можливість висловити підтримку Україні в цій жорстокій війні, а також руками українців передати "вітання" російським окупантам.

Збір коштів триватиме рівно місяць. Загалом на "латвійський Bayraktar" необхідно зібрати 5 мільйонів євро (уже зібрали майже €100 тисяч).

Нагадаємо, подібні акції "Байрактар для ЗСУ" вже відбулися у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.

Також в Україні проходив проєкт "Народний Байрактар", ініційований Благодійним Фондом Сергія Притули, зі збору коштів для покупки трьох турецьких безпілотників.

Неймовірні українці перевиконали план та за три дні скинулися на 4 "Байрактари". Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.

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