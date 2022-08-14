Одним з найбільших покупців ударних дронів "Байрактар" стала Україна.

Турецька компанія Baykar, яка виробляє безпілотники Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci, має потужності для виробництва 20 безпілотників щомісяця і трирічний резерв замовлення. Наразі турецький виробник безпілотників зосереджений тільки на замовленнях України.

Про це йдеться у матеріалі агенції Bloomberg.

Зазначається, що турецький виробник, який також працює над проєктом безпілотного винищувача під назвою Bayraktar Kizilelma, хоче ще більше наростити свої виробничі потужності та сподівається досягти цього за допомогою заводу в Україні.

Ми бачимо Україну своїм стратегічним партнером. Baykar розпочав будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де ми хочемо виробляти всі системи. Ми також хочемо зробити Україну виробничою базою – розповів гендиректор Baykar.

Завод з виробництва турецьких ударних безпілотників Bayraktar може бути запущений в Україні вже наприкінці 2023 року. Наразі вже запущено підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво.

Як пише Bloomberg, з початку повномасштабної російської агресії турецька влада дотримується так званого "збалансованого нейтралітету". Незважаючи на те, що Baykar постачає в Україну озброєні безпілотники та планує побудувати там завод, у першій половині 2022 року турецький експорт до Росії досягнув восьмирічного максимуму у 2,9 мільярда доларів.

У зв'язку з цим в Євросоюзі розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини через її співпрацю з країною-агресором. Офіційні переговори про введення санкції проти Туреччини в ЄС поки ще не проводилися, проте, за інформацією ЗМІ, вони вже вирішили, як "покарати" за це Анкару – натиснути на західні компанії й банки, щоб вони пішли і з турецького ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: