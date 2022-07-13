Це робиться за допомогою інших компаній.

Російський збройовий концерн "Калашников" перебуває під санкціями з 2014 року. Однак він продовжує продавати стволи в 44 країни світу через іншу компанію.

Нову схему російського виробника розкрили журналісти видання "Українська правда".

У 2002 році була заснована компанія EDGun. Ця фірма з РФ створює і продає озброєння на західних ринках. Її місцем розташування значиться місто Сегежа в Карелії, проте представництва є в 44 країнах світу. Сюди відносяться Швеція, Чехія, Португалія, Туреччина, Македонія і так далі. Основна точка продажу в Європі розташована в Іспанії.

На сайті EDGun сказано, що компанія поширює стовбури двох виробників: німецького Lothar Walther і російського Alfa Precision. Продукція останнього становить близько половини продажів. При цьому Alfa Precision — це фірма з Іжевська, яка використовується в якості прикриття для концерну "Калашников".

Крім інформації з офіційного сайту, є інші докази зв'язку EDGun і Alfa Precision. Власники двох компаній випускали спільне відео, яке можна знайти на офіційному YouTube-каналі EDGun. А директор компанії Едуард Гафаров публікував ролики з випробуванням зброї, виготовленої на базі стволів Alfa Precision.

У березні 2019 року керівник EDGun поділився коментарем про продукцію Alfa Precision. Він згадав про стволи Іжевського механічного заводу "Калашников" на платформі Alfa Precision. Виходить концерн використовує фірму-прикриття, яка за допомогою EDGun поширює продукцію в 44 країнах. При цьому ні EDGun, ні її керівника Едуарда Гафарова поки немає в санкційних списках США і ЄС.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що під західні обмеження не потрапили 30 російських збройових магнатів і як мінімум 14 оборонних підприємств.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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