Російський збройовий концерн "Калашников" перебуває під санкціями з 2014 року. Однак він продовжує продавати стволи в 44 країни світу через іншу компанію.
Нову схему російського виробника розкрили журналісти видання "Українська правда".
У 2002 році була заснована компанія EDGun. Ця фірма з РФ створює і продає озброєння на західних ринках. Її місцем розташування значиться місто Сегежа в Карелії, проте представництва є в 44 країнах світу. Сюди відносяться Швеція, Чехія, Португалія, Туреччина, Македонія і так далі. Основна точка продажу в Європі розташована в Іспанії.
На сайті EDGun сказано, що компанія поширює стовбури двох виробників: німецького Lothar Walther і російського Alfa Precision. Продукція останнього становить близько половини продажів. При цьому Alfa Precision — це фірма з Іжевська, яка використовується в якості прикриття для концерну "Калашников".
Крім інформації з офіційного сайту, є інші докази зв'язку EDGun і Alfa Precision. Власники двох компаній випускали спільне відео, яке можна знайти на офіційному YouTube-каналі EDGun. А директор компанії Едуард Гафаров публікував ролики з випробуванням зброї, виготовленої на базі стволів Alfa Precision.
У березні 2019 року керівник EDGun поділився коментарем про продукцію Alfa Precision. Він згадав про стволи Іжевського механічного заводу "Калашников" на платформі Alfa Precision. Виходить концерн використовує фірму-прикриття, яка за допомогою EDGun поширює продукцію в 44 країнах. При цьому ні EDGun, ні її керівника Едуарда Гафарова поки немає в санкційних списках США і ЄС.
Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що під західні обмеження не потрапили 30 російських збройових магнатів і як мінімум 14 оборонних підприємств.
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