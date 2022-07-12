Затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

У Києві викрито двох осіб у незаконному зберіганні великої кількості автоматичної вогнепальної зброї та боєприпасів та їх збуті.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

За даними слідства, вказані особи незаконно зберігали зброю за адресами свого проживання.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу двох автоматів АК-74 за 3 тис. доларів. Для маскування незаконної діяльності один з фігурантів представлявся працівником правоохоронного органу.

У подальшому ділки намагалися збути за 17 тис. доларів ще 11 автоматів Калашникова та понад 2 тис. патронів до них.

За результатами обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили ще 4 одиниці зброї, понад 4 тис. боєприпасів, печатки військових частин, порожні бланки на право носіння вогнепальної зброї, військові квитки, засоби зв’язку та інші речові докази.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Деснянського управління поліції за оперативного супроводу СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у Києві судитимуть банду, яка утримувала у трудовому рабстві 120 людей.