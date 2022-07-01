Захід наклав санкції лише на частину російської економіки.

Майже 30 керівників російських збройних фірм і щонайменше 14 оборонних компаній поки уникли санкцій Заходу.

Про це повідомляє Reuters.

Так, санкції не накладені на колишнього міністра транспорту Росії Алана Лушнікова, який є найбільшим акціонером концерну "Калашников". Сама компанія потрапила під санкції США в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а ЄС і Великобританія ввели проти неї санкції в 2022 році.

На частку компанії припадає 95% російського виробництва кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої ручної вогнепальної зброї, а також 98% ручних армійських кулеметів. Концерн "Калашников" також виробляє ракети, які можна запускати як з літака, так і з землі.

Така ж ситуація з концерном "Алмаз-Антей", московською оборонною компанією, що спеціалізується на ракетах і зенітних комплексах. Компанія потрапила під санкції США, ЄС і Великобританії, але генеральний директор Ян Новіков не був покараний.

Серед інших компаній, які уникли санкцій, "Завод імені Дегтярьова", що виробляє кулемети, протитанкові і зенітні знаряддя, які продаються російським військовим.

"Ураган" виготовляє російська фірма ВАТ "Науково-виробниче об’єднання "Сплав", чиї системи продавалися за кордоном, включаючи Індію. Компанія була під санкціями Сполучених Штатів, але не Великої Британії чи ЄС. Його гендиректор Олександр Смирнов взагалі уникнув санкцій.

ПАТ "Туполєв" і ще одна фірма зі списку Reuters, АТ "ВНІІ Сигнал", не потрапили під санкції ні ЄС, ні Великобританії. ВАТ "ВНІІ "Сигнал" є виробником механічних і навігаційних систем, які забезпечують живлення російських військових танків і деяких з найсучасніших ракетних систем країни.

Російська фірма АТ "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування", відома як КБМ, була основним виробником ракет "Точка-У", згідно з базою даних армії США світової військової техніки. Ні Вашингтон, ні Брюссель, ні Лондон не накладали санкцій на генерального директора КБМ Сергія Пітікова.

Крім того, Reuters передав перелік російських оборонних підприємств компетентним органам США, ЄС і Великобританії, і проти частини з них були введені обмеження. При цьому керівники цих підприємств переважно уникли санкцій.

Раніше стало відомо, що на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України чотири російські банки, які уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів SWIFT.

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