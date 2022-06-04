Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради поставки військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України влада Швейцарії дозволила поставку в Україну країнами Європи запчастин для військової техніки, куплених у Швейцарії.

Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Як йдеться в повідомленні, цей вид реекспорту не порушує нейтралітет країни.

Відзначається, що Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччини та Італії.

"Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради поставки військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені. Відомство вирішило продовжити цю практику", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та Швейцарія:

4 червня 2022 року уряд Швейцарії офіційно не дозволив Данії та Німеччини поставити Україні бронетранспортери та боєприпаси свого виробництва.

Запит Німеччини стосувався 12,4 тис.одиниць 35-мм боєприпасів виробництва Швейцарії для самохідних зенітних установок Gepard і БТР Piranha III, які спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації.

Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

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