На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України влада Швейцарії дозволила поставку в Україну країнами Європи запчастин для військової техніки, куплених у Швейцарії.
Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.
Як йдеться в повідомленні, цей вид реекспорту не порушує нейтралітет країни.
Відзначається, що Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччини та Італії.
"Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради поставки військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені. Відомство вирішило продовжити цю практику", - йдеться в повідомленні.
Війна в Україні та Швейцарія:
4 червня 2022 року уряд Швейцарії офіційно не дозволив Данії та Німеччини поставити Україні бронетранспортери та боєприпаси свого виробництва.
Запит Німеччини стосувався 12,4 тис.одиниць 35-мм боєприпасів виробництва Швейцарії для самохідних зенітних установок Gepard і БТР Piranha III, які спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації.
Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.
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