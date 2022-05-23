Цього року буде розширено бюджет програми EGAP на 1,5 млн франків (близько 46 млн грн).

Швейцарія розширює фінансову допомогу Україні на 1,5 млн франків (майже 46 млн грн) на цифрові послуги.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, сьогодні після офіційного відкриття Форуму в Давосі Михайло Федоров зустрівся з генеральною директоркою Швейцарської агенції міжнародного розвитку Патрісією Данці.

"Цього року буде розширено бюджет програми EGAP на 1,5 млн франків. Також під час зустрічі Данці зазначила, що Швейцарія готова підтримувати проєкти цифрового відновлення України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа, допомогла: створити портал та застосунок "Дія", створити портал "Дія.Цифрова освіта", розробити Платформу цифрової трансформації регіонів України "Дія.Цифрова громада".

Також вона завдяки EGAP було профінансовано запуск десятків сервісів Мінцифри, серед яких: послуги для автоматичної реєстрації бізнесу, сервіс "єМалятко", податкові послуги, електронна реєстрація місця проживання, місцеві петиції, електронні медичні висновки та багато іншого.

Як повідомляв УНІАН, інтернет-корпорація ICANN виділила Україні 1 млн доларів на стабільну роботу інтернету.

ICANN (Інтернет-корпорація з присвоєння імен та номерів) – це міжнародна некомерційна організація, створена восени 1998 за участю уряду США для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами і іншими аспектами функціонування інтернету.

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