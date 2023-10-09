Зокрема, російські воєнкори заявляють, що у підрозділів "ДНР" низький рівень кваліфікації і що регулярні російські війська їм не довіряють.

Між регулярними російськими силами і нерегулярними формуваннями так званої "Донецької народної республіки" (ДНР) поглиблюється конфлікт, повідомляють аналітики Американського Інституту вивчення війни.

Згідно з повідомленням аналітиків, один з російських воєнкорів, що воює в складі 37-ї ОМСБр (36-та загальновійськова армія, Східний військовий округ), висміяв підрозділи "ДНР" за те, що вони займають позиції далеко за лінією фронту, яка удержіваетя регулярними частинами російської армії.

Він також заявив, що у підрозділів "ДНР" низький рівень кваліфікації і що регулярні російські війська їм не довіряють.

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"Звинувачення, висунуті цим воєнкором на адресу формувань ДНР, дозволяють припустити, що між силами ДНР і регулярними російськими силами тривають тертя, що, ймовірно, ще більше ускладнить зусилля по інтеграції сил ДНР в регулярні російські збройні сили в рамках триваючих військових реформ", - відзначають аналітики.

Ситуація на Східному фронті

Українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися на схід від Андріївки. Також ЗСУ просунулися на заході Запорізької області.

При цьому в британській розвідці відзначили, що в останній місяць ситуація в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області і ситуація на фронті в цілому стабілізувалася. Аналітики розвідки відзначили, що з початку і до середини літа в цьому районі велися інтенсивні бої, але за останній місяць бойові дії там стали "значно менш інтенсивними".

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