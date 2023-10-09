Супротивники на низці напрямків даремно атакували українських воїнів.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ триває, упродовж минулої доби між нашими захисниками та російськими окупантами було 37 бойових зіткнень.

На Мар’їнському й Авдіївському напрямках супротивники здійснили близько 15 атак біля Мар’їнки, Новомихайлівки й Авдіївки Донецької області й зазнали невдач, повідомив у понеділок вранці, 9 жовтня, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні.

За його даними, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області. На Бахмутському напрямку відбито атаки загарбників північніше Андріївки, Кліщіївки й Богданівки.

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"...на Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області", - зазначається у зведенні.

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Вранці 9 жовтня Генштаб ЗСУ поділився хорошими новинами з фронту: Сили оборони нашої держави мають частковий успіх на Бахмутському напрямку біля Андріївки й Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку західніше села Вербове.

Росіяни на нашій землі зазнають величезних втрат. Загальні втрати ворога на 8 жовтня становлять приблизно 282 тис. 280 супротивників. Також ліквідовано багато техніки загарбників, у тому числі 4 821 танк.

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