Крім того, кремлівська пропагандистка впевнена, що протистояння РФ із Заходом триватиме вічно.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що програш РФ у війні проти України "неможливий". Інакше для усього людства все закінчиться "зовсім погано".

Про це вона заявила в ефірі однієї з пропагандистських програм.

"Всі вони вірять, що ми обов'язково програємо, а Захід обов'язково переможе, не розуміючи, що це неможливо. Це просто неможливо, так не буде. Це або закінчиться погано для всього людства, або ми переможемо. Третього тут не дано", - заявила топ-пропагандистка РФ.

Очевидно, Симоньян вкотре натякає на ядерну війну, у разі програшу в Україні. На її переконання, протистояння РФ із Заходом триватиме завжди і росіянами "треба звикнути до цього нового життя".

"Я не можу більше чути це ниття: "Дітей шкода, дітей шкода". А в чому вам шкода дітей? А ось багатьом людям шкода, що вони більше не вчитимуться на Заході, для них не відкриють цей новий світ, вони будуть закриті. Я кажу: "Послухайте, люди, радіти треба. Цей чудовий новий світ з такою швидкістю несеться у пекло, що через 10 років ви скажете: "Слава богу, що моя дитина не вчилася на Заході і в неї більше не буде такого шансу, і він залишиться моєю дитиною і нормальною людиною". Що б не було і як би ми себе не поводили, у нас це протистояння з ними при нашому житті точно (існуватиме - УНІАН)", - заявила Симоньян.

Як повідомляв УНІАН, генерал Романенко повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий піти на ядерний та хімічний сценарії в Україні, але його ще стримує оточення та страх.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров опосередковано натякнув, що в майбутньому Росія може використати ядерну зброю проти України. А заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожував країнам Заходу ядерною війною.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров опосередковано натякнув, що в майбутньому Росія може використати ядерну зброю проти України. А заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожував країнам Заходу ядерною війною.

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