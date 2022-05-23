Оточення тисне на російського диктатора та не відкидає варіанту його усунення.

Російський диктатор Володимир Путін готовий піти на ядерний та хімічний сценарії в Україні, але його ще стримує оточення та страх.

Про це заявив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Путін, у принципі, готовий на це йти, але боїться. Боїться сам, боїться за оточення. Оточення тисне на нього і не відкидає варіант його прибрати. Якщо він програє, його однозначно прибиратимуть", - заявив Романенко.

Генерал уточнив, що йдеться щонайменше про політичне усунення, хоча він не відкидає й фізичне. За його словами, Путін це розуміє, тому поки стримує свої ядерні амбіції.

Загроза ядерного удару: що відомо

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров опосередковано натякнув, що в майбутньому Росія може використати ядерну зброю проти України. А заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожував країнам Заходу ядерною війною.

За словами Володимира Зеленського, загроза ядерного удару існує. Аналогічної позиції притримується президент і генеральний директор Національного американського фонду підтримки демократії Деймон Вілсон.

Зараз, згідно з даними української та іноземних розвідок, РФ не готує свої ракети з ядерними боєголовками. США і Британія вже повідомили Росії про миттєву відповідь у разі застосування ядерної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: