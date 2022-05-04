Вже другий день як противник прорвався на територію заводу.

Ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

Про це у відеозверненні заявив командир полку "Азов", підполковник Денис Прокопенко.

"З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі "Азовсталь". Вже другий день як противник прорвався на територію заводу", - зазначив він.

За словами Прокопенка, тривають важкі кровопролитні бої.

"Я пишаюся своїми солдатами, які докладають нелюдських зусиль, щоб стримувати натиск противника", - наголосив командир "Азову".

Він подякував світу за колосальну підтримку гарнізону "Маріуполь" та наголосив, що солдати на це заслуговують.

"Ситуація вкрай складна, але, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону", - підкреслив Прокопенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що екс-працівник "Азовсталі" показав окупантам підземні ходи під заводом і зараз вони штурмують ці тунелі.

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