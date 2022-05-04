Штурм триває другий день.

Росіяни знайшли зрадника з числа колишніх працівників заводу "Азовсталь", який показав їм таємні підземні ходи під територією підприємства, і наразі окупанти штурмують ці тунелі.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Російські покидьки знайшли зрадника з числа співробітників комбінату ("Азовсталь" - УНІАН), якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника", - сказав Геращенко.

Він наголосив, що саме тому з Москви до Маріполя раптом приїхав російський пропагандист Володимир Соловйов.

"Бо йому обіцяли, що вже вчора територія "Азовсталі" буде штурмуватись російськими покидьками і він зможе засняти "перемогу" російських негідників над українськими захисниками. Вчора цього не сталося, наші захисники продовжують боронити територію "Азовсталі", - підкреслив Геращенко.

Радник додав, що подвиг небаченого у світі героїзму, мужності наших захисників ввійде у підручники, а покидьок, який показав підземні таємні ходи, що є під територією заводу "Азосталь", обов’язково "знайде свою кулю або кирпич по голові".

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