До Чернігова повертаються жителі, які раніше виїхали.

На сьогодні ситуація в Чернігівській області відносно спокійна, ворог продовжує щоденні обстріли прикордонних територій.

Про це на брифінгу сказав голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"На сьогодні в області відносно спокійно. Адже ворог продовжує щоденні і щонічні обстріли прикордонних територій нашої області. Зокрема ці обстріли здійснюють на північних напрямках, з території Російської Федерації", - сказав він.

Чаус зауважив, що внаслідок цих обстрілів поки що жертв чи поранених не було.

"Але ми всі пам'ятаємо, що у нас нещодавно був ракетний обстріл селища Десна, і у нас там багато загиблих і поранених", - нагадав голова військової адміністрації і додав, що йдеться про 87 загиблих та понад 30 поранених.

Водночас Чаус відзначив, що до Чернігова вже повернулося багато людей, які раніше виїхали з міста. "У найкритичніші часи лишалася десь третина міста, третина населення. А зараз іще третина приблизно повернулася вже до міста", - сказав голова ОВА.

Він також підкреслив, що в області після окупації російських військ залишилося ще дуже багато нерозірваних боєприпасів.

"На сьогодні вже більше 25 тисяч небезпечних предметів знешкоджено в області. Це колосальна кількість. Але ще більше лишається роботи для наших рятувальників", - розповів Чаус і закликав місцевих жителів не відвідувати поки що ліси.

Голова ОВА наголосив, що в області зруйновано або пошкоджено понад 3 тис. 700 об'єктів нерухомості, з яких 3 тис. 400 - житловий фонд. "Фактично зруйнований туберкульозний центр... 8 закладів охорони здоров'я зруйновані", - підкреслив він.

Крім того, в регіоні було зруйновано понад 20 мостів, роботу частини з яких вже відновлено.

"Ми мали за час активної військової агресії - я кажу зараз приблизні цифри - більше 500 загиблих і більше 1 тисячі 500 поранених на території області. В основному, поранені і загиблі - це мешканці Чернігова і населених пунктів, які знаходяться поруч з ним. Ми на сьогодні ще продовжуємо відкопувати і знаходити тіла розстріляних наших співгромадян, фіксувати злочини Російської Федерації", - констатував голова ОВА.

Чаус також розповів, що в області майже завершено посівну кампанію, хоч приблизно на 30% меншому обсязі, ніж минулого року.

Раніше на Чернігівщині під час проведення польових робіт трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув.

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