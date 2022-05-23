Піротехніки на прилеглій місцевості виявили ще одну протитанкову міну.

На Чернігівщині під час проведення польових робіт трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"23 травня о 17:34 на лінію 101 надійшло повідомлення про вибух на полі біля с. Киїнка Чернігівського району... Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М", - мовиться у дописі.

Водія трактора у тяжкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні.

"На жаль, від отриманих травм чоловік помер", - повідомили у ДСНС.

У службі наголосили, що проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками "може коштувати вам життя".

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 травня у Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили окупанти. З політравмами 35-річного потерпілого госпіталізували до лікарні.

У поліції закликали людей, які проживають у зонах, де тривали бойові дії, оминати лісові стежки та польові дороги.

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