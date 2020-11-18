Сьогодні порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Упродовж минулої доби, 17 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів – автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

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Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.

Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.

30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.

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Автор: Олександр Топчій