Упродовж минулої доби, 17 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
"Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів – автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат і поранень серед українських військових не було.
Читайте такожОкупанти вже тиждень блокують роботу КПВВ на Донбасі – українська делегація ТКГ
Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.
Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.
- Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.
- 30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram