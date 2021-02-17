Бойових втрат серед військових немає \ фото УНІАН
На Донбасі з початку доби зберігається режим тиші.
Читайте такожОкупанти знову перешкоджають спостерігачам ОБСЄ - українська сторона СЦККПро це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
"Протягом поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед особового складу немає, зазначили в штабі.
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