Бойових втрат серед особового складу немає.

На Донбасі з початку доби зберігається режим тиші.

Читайте такожОкупанти знову перешкоджають спостерігачам ОБСЄ - українська сторона СЦККПро це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

"Протягом поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу немає, зазначили в штабі.

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Автор: Антоніна Доломанжи