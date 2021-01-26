На Донбасі сьогодні зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Читайте такожБіля Мар’їнки ворожий снайпер пострілом пошкодив камеру спостереження на позиціях ЗСУПро це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.
Так, як зазначається, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. В передмісті Мар’їнки українські захисники зафіксували кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ.
"На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає", - наголошується у повідомленні.
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